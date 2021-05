Coronavirus, Locatelli: solo 19 gli under 18 morti (Di martedì 4 maggio 2021) Sono stati solo 19 gli under 18 morti a causa del Coronavirus e 'spesso c'era una patologia concomitante'. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, in audizione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) Sono stati19 gli18a causa dele 'spesso c'era una patologia concomitante'. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco, in audizione ...

AstraZeneca in Italia, news su seconda dose ed età ...un abbassamento quindi della fascia d'età raccomandata da Aifa per la vaccinazione anti coronavirus. Per Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato ...

Coronavirus scuola, Locatelli (Cts): "Vaccini ai più giovani per lezioni in presenza da settembre" La campagna vaccinale nei prossimi mesi potrebbe riguardare da vicino anche la popolazione più giovane, con l'obiettivo di garantire la didattica in presenza a scuola dopo l'estate. Ad annunciarlo è i ...

Covid, Locatelli, "rischio contenuto se non irrilevante nei giovanissimi" (Teleborsa) - "Soprattutto in vista della ripresa dell'anno scolastico il prossimo anno, è importante mettere in campo strumenti per una didattica in presenza significativamente maggiore rispetto agli ...

