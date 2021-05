Com’è The Bad Batch, la nuova serie animata di Star Wars (Di martedì 4 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-mS24aNiXH0 Parte il 4 maggio, su Disney+, data in cui si celebra lo Star Wars Day (May The 4th Be With You) la nuova serie animata Star Wars: The Bad Batch, prodotta da Lucasfilm. Bad Batch è la squadra speciale di cloni sperimentali apparsa per la prima volta nella settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, di cui la nuova serie è uno di spin-off. A differenza dei cloni del Grande esercito della Repubblica, creati come fotocopie del cacciatore di taglie Jango Fett, questi sono stati geneticamente modificati e resi uno diverso dall’altro in termini sia di abilità che di personalità. Hunter, il leader del gruppo ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-mS24aNiXH0 Parte il 4 maggio, su Disney+, data in cui si celebra loDay (May The 4th Be With You) la: The Bad, prodotta da Lucasfilm. Badè la squadra speciale di cloni sperimentali apparsa per la prima volta nella settima stagione di: The Clone, di cui laè uno di spin-off. A differenza dei cloni del Grande esercito della Repubblica, creati come fotocopie del cacciatore di taglie Jango Fett, questi sono stati geneticamente modificati e resi uno diverso dall’altro in termini sia di abilità che di personalità. Hunter, il leader del gruppo ...

juventusfc : Photo of the game e review di oggi sono dedicate a @Cristiano! ?? ?? I numeri di CR7 ? - acmilan : ?? #OnThisDay in 2004 ? @jksheva7's early goal seals the deal in our 17th Scudetto run ?? Pronti, via e il gol di Sh… - UffiziGalleries : #UffiziQuiz The Annunciation by #SimoneMartini and #LippoMemmi 1333! Luxury in details expressing the life stile of… - two_habits : RT @Raffa_28_: Otto Lou con il giacchetto di jeans è proprio illegale comunque ?? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards http… - Isabell38791762 : RT @votalou2: Dieci Secondo voi è troppo presto per chiedere a lou un altra foto ? I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è The Tifosi Inter al Duomo, Galli: "Io nerazzurro ma festa pericolosa" Adnkronos