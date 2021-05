Chris Hemsworth e sua moglie ballano sulle note di Stayin' Alive (VIDEO) (Di martedì 4 maggio 2021) Chris Hemsworth e sua moglie, Elsa Pataky, hanno ballato sulle note di Stayin' Alive in un recente VIDEO e i fan sono impazziti dalla gelosia. Chris Hemsworth e sua moglie, Elsa Pataky, definiti "la coppia d'oro di Byron Bay" durante lo scorso fine settimana hanno organizzato un altro sontuoso white party insieme ai loro amici famosi: i fan di tutto il mondo hanno manifestato la loro gelosia di fronte al VIDEO in cui i due ballano sulle note di Stayin' Alive senza mascherina. Dopo che lo scorso sabato l'attore di Thor, 37 anni, e sua moglie, 44 anni, hanno organizzato una seconda festa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021)e sua, Elsa Pataky, hanno ballatodiin un recentee i fan sono impazziti dalla gelosia.e sua, Elsa Pataky, definiti "la coppia d'oro di Byron Bay" durante lo scorso fine settimana hanno organizzato un altro sontuoso white party insieme ai loro amici famosi: i fan di tutto il mondo hanno manifestato la loro gelosia di fronte alin cui i duedisenza mascherina. Dopo che lo scorso sabato l'attore di Thor, 37 anni, e sua, 44 anni, hanno organizzato una seconda festa ...

perseo1984a : Quello che ho capito dall'account di @italskipper è che alle Canarie non ci vai se non hai il fisisco di Chris Hemsworth. ?? - alwayjsyou : nella mia vita sogno un fidanzato come chris hemsworth - goldendaylght : quanto vedrei bene chris hemsworth come Faruk dell’attraversaspecchi - jvheartless : seguite su ig la moglie di Chris Hemsworth non ve ne pentirete - strangercth96 : Thor-The Dark World Raiting:?????? Questo film è ancora un mistero per me, non ho capito se mi piace o meno. E lo è… -