Cesara Buonamici e la terribile situazione che ha generato un vuoto di vita | “Non è stata una scelta”

(Di martedì 4 maggio 2021) Perla sua non èunabensì un grande dispiacere. Andiamo a scoprire a cosa si riferisce(Instagram)Laè una delle giornaliste più note della tv italiana. Lei infatti, assieme ad Enrico Mentana e Lamberto Sposini, ha fondato il telegiornale di Canale 5. Dopo aver completato gli studi universitari,ha cominciato a lavorare in alcune emittenti locali toscane, prima di approdare in Fininvest, ovvero quella che qualche anno dopo diventerà l’attuale Mediaset. Ad oggi sono invece quasi due decenni che presenta il TG 5, per l’esattezza dal 1992, anno della sua prima messa in onda. La professionalità dimostrata dalla conduttrice nel corso della sua carriera è...

Spread the love Barbara D'Urso ha voluto ricordare il suo grandissimo amico, Lamberto Sposini con un'altra amica. Lamberto Sposini, che manca dalla tv da circa 10 anni dopo essere stato colpito da un ictus, per Barbara D'Urso e perè una persona. Lamberto Sposini, dopo l'ictus ...Con queste parole a ' Domenica Live 'racconta l'amicizia con Lamberto Sposini , collega e amico, che da dieci anni è lontano dalla tv a seguito di un malore. ' Da sempre abbiamo ...«Abbiamo iniziato insieme il Tg5 - narra Cesara Buonamici - Enrico Mentana in studio. «Fu lui a creare la formula: “cari telespettatori” - racconta Cesara Buonamici - Poi noi non la abbiamo più usata ...Cesara Buonamici chiede di non parlare dell'ictus di Sposini. Sposini fu colpito dall'emorragia cerebrale mentre stava conducendo La vita in diretta A celebrarlo, con un ricordo degli anni passati fia ...