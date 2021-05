Cashback, non commettete questo errore. Vi costerebbe caro (Di martedì 4 maggio 2021) Milioni di italiani tutti i giorni hanno a che fare con il Cashback. Attenzione, però, a non commettere l’errore che vi stiamo per svelare, potrebbe costarvi molto caro. L’iniziativa del Cashback ha ottenuto sin qui ottimi riscontri in termini di utilizzo delle carte per il pagamento, era questo uno degli obiettivi della nascita di questo particolare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 maggio 2021) Milioni di italiani tutti i giorni hanno a che fare con il. Attenzione, però, a non commettere l’che vi stiamo per svelare, potrebbe costarvi molto. L’iniziativa delha ottenuto sin qui ottimi riscontri in termini di utilizzo delle carte per il pagamento, erauno degli obiettivi della nascita diparticolare L'articolo proviene da Consumatore.com.

goodenoughzz : @m_t_h_MWarrior @sole24ore @Adnkronos @nexipayments @Codacons @fedcons @Altroconsumo La mia app IO non si aggiorna… - lobers91 : @matteorenzi Così meglio di Conte, che pensi neanche Draghi parla del MES, non ha ancora cambiato la riforma della… - coyoteitalia : Non solo pandemia (per fortuna!): il 2021 è anche l’anno del cashback: eccome come ottenere il rimborso del 10% sul… - fintechIT : RT @m_t_h_MWarrior: ?? #CASHBACK DI STATO Dopo l'esclusione dal #RecoveryPlan, ora anche i problemi di tipo tecnico. Oggi non è stato sempr… - m_t_h_MWarrior : ?? #CASHBACK DI STATO Dopo l'esclusione dal #RecoveryPlan, ora anche i problemi di tipo tecnico. Oggi non è stato s… -