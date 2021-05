Calcio: Krause 'Credo nel Parma, trasformeremo delusione in energia' (Di martedì 4 maggio 2021) Il numero 1 del club crociato rassicura l'ambiente il giorno dopo la matematica retrocessione in B Parma - "Dopo una stagione tumultuosa e difficile, ci troviamo di fronte a un epilogo che genera in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Il numero 1 del club crociato rassicura l'ambiente il giorno dopo la matematica retrocessione in B- "Dopo una stagione tumultuosa e difficile, ci troviamo di fronte a un epilogo che genera in ...

Kyle_J_Krause : Per i nostri tifosi, per la nostra città, per tutti coloro che amano il Parma Calcio ???? ???? - The_dome94 : @Kyle_J_Krause @1913parmacalcio Per lucarelli è importante che lei sia, oltre che un grande imprenditore, un grande… - Giovann51741997 : @Kyle_J_Krause Pres, ci regali una grande squadra per il prossimo campionato, una squadra in grande di essere la pr… - sportparma : KRAUSE: «Torneremo». D’AVERSA: «Siamo tutti responsabili» - sportface2016 : #ParmaTorino, #Krause sicuro: 'Ritorneremo in Serie A' -

