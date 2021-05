Benevento, progetto “Ascoltiamoci. Io ascolto te, tu ascolti te stesso”: sinergia tra Caritas e Anpec (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dalla collaborazione tra Caritas di Benevento e l’Anpec (Ass.Naz. Pedagogisti Clinici) nelle persone delle dott.sse Flavia Antonelli, Mariapia Ciani, Grazia Maria Pepe, nasce il progetto “ascoltiamoci. Io ascolto te, tu ascolti te stesso“. Si tratta di uno spazio d’ascolto che ha lo scopo d’intercettare, attraverso le capacità di riflessione insite in ciascuno, il disagio emotivo e aiutare la persona a trovare in sé e da sè soluzioni costruttive ed efficaci per ridurre il malessere agendo su di esso. Chiunque ne avesse necessità troverà un punto di riferimento, un luogo virtuale (per gli incontri si utilizzeranno le stanze di google meet) in cui parlare senza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalla collaborazione tradie l’(Ass.Naz. Pedagogisti Clinici) nelle persone delle dott.sse Flavia Antonelli, Mariapia Ciani, Grazia Maria Pepe, nasce il. Iote, tute“. Si tratta di uno spazio d’che ha lo scopo d’intercettare, attraverso le capacità di riflessione insite in ciascuno, il disagio emotivo e aiutare la persona a trovare in sé e da sè soluzioni costruttive ed efficaci per ridurre il malessere agendo su di esso. Chiunque ne avesse necessità troverà un punto di riferimento, un luogo virtuale (per gli incontri si utilizzeranno le stanze di google meet) in cui parlare senza ...

anteprima24 : ** ##Benevento, progetto '#Ascoltiamoci. Io ascolto te, tu ascolti te stesso': sinergia tra #Caritas e #ANPEC **… - anteprima24 : ** #Montesarchio, open day del progetto TED: dal 17 maggio laboratori gratuiti ** - CentotrentunoC : #Cagliari ???? Dal progetto #Olbia ai suoi giovani, passando per la situazione in casa Cagliari: le parole del presid… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna provincia di benevento BN=benevento netflix=nobel=N giunzione BNN progetto aeroporto in elemento… - sigma_tao : la divina commedia insegna provincia di benevento BN=benevento netflix=nobel=N giunzione BNN progetto aeroporto in… -