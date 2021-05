Batman 1989 è un incredibile progetto di un fan che ci immerge nell'Uomo Pipistrello di Tim Burton (Di martedì 4 maggio 2021) I fan di Batman hanno amato alla follia l'apprezzatissima serie Arkham ma, fino a questo momento, non abbiamo ricevuto notizie ufficiali per quanto riguarda un eventuale ritorno dell'Uomo Pipistrello di Rocksteady. Batman Arkham Knight del 2015 è stato l'ultimo titolo della serie a vedere la luce (non considerando il Batman VR) e ora un fan ha deciso di dare "nuova vita" al Cavaliere Oscuro. nello specifico, su ResetEra un utente ha condiviso il video di un progetto di un fan chiamato Batman 1989. Dando uno sguardo al filmato, il gioco sembra proprio sbalorditivo e ci riporta alle atmosfere dei film di Tim Burton. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) I fan dihanno amato alla follia l'apprezzatissima serie Arkham ma, fino a questo momento, non abbiamo ricevuto notizie ufficiali per quanto riguarda un eventuale ritorno dell'di Rocksteady.Arkham Knight del 2015 è stato l'ultimo titolo della serie a vedere la luce (non considerando ilVR) e ora un fan ha deciso di dare "nuova vita" al Cavaliere Oscuro.o specifico, su ResetEra un utente ha condiviso il video di undi un fan chiamato. Dando uno sguardo al filmato, il gioco sembra proprio sbalorditivo e ci riporta alle atmosfere dei film di Tim. Leggi altro...

