Ampia possibilità di testare Harmony OS su Huawei da giugno, le ultime indicazioni (Di martedì 4 maggio 2021) Chi da tempo aspetta di provare Harmony OS sul proprio smartphone Huawei (non solo su un modello abbastanza recente) potrebbe essere accontentato davvero nel breve periodo. Le ultime dichiarazioni di uno dei maggiori esponenti del produttore asiatico la dicono lunga sull’intenzione di coinvolgere nell’imminente fase di test un numero davvero considerevole di utenti, tanto più. sparsi in ogni parte del mondo. A parlare ultimamente della tabella di marcia per Harmony OS è stato Wang Chenglu, presidente del dipartimento di ingegneria del software di Huawei Consumer e pure direttore della business unit AI e All-scenario Intelligence, insomma non certo l’ultimo dei rappresentanti del colosso cinese. Ebbene. proprio Chenglu ha parlato di tanti proprietari di smartphone generici di Huawei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Chi da tempo aspetta di provareOS sul proprio smartphone(non solo su un modello abbastanza recente) potrebbe essere accontentato davvero nel breve periodo. Ledichiarazioni di uno dei maggiori esponenti del produttore asiatico la dicono lunga sull’intenzione di coinvolgere nell’imminente fase di test un numero davvero considerevole di utenti, tanto più. sparsi in ogni parte del mondo. A parlare ultimamente della tabella di marcia perOS è stato Wang Chenglu, presidente del dipartimento di ingegneria del software diConsumer e pure direttore della business unit AI e All-scenario Intelligence, insomma non certo l’ultimo dei rappresentanti del colosso cinese. Ebbene. proprio Chenglu ha parlato di tanti proprietari di smartphone generici di...

