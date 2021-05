800 euro per separati o divorziati in difficoltà con il mantenimento dei figli | il fondo nel Decreto Sostegni

(Di martedì 4 maggio 2021) Unad hoc per aiutare i genitoriincausa Covid a garantire l’assegno di. Lo prevede un emendamento alriformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l’istituzione di unda 10 milioni per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fino a un massimo di 800al mese. Ilperincon ildeinelIl senato ha intanto intanto approvato nella notte in Senato un emendamento della Lega a prima firma ...

La modifica prevede l'istituzione di un Fondo da 10 milioni per il 2021 per l'erogazione di una parte o dell'intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese. Assegno da 800 euro per genitori separati o divorziati: come funziona la misura per il Decreto Sostegni per genitori separati o divorziati ...