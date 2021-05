Windows 10, il nuovo aggiornamento arriverà entro fine maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Il prossimo importante aggiornamento di Windows 10 arriverà davvero molto presto, è stato finalmente confermato direttamente da Microsoft. Quali sono le novità che troveremo in Windows 10 21H1? Quando sarà disponibile al download il nuovo update? Windows 10 21H1 sarà anche conosciuto con il nome di May 2021 Update e arriverà, sorpresa sorpresa, entro la fine di maggio! A confermarlo è stata proprio Microsoft la quale ha scritto un post sul proprio blog per sottolineare i cambiamenti che ci dobbiamo aspettare nel sistema operativo e le modalità con cui verrà rilasciato. La prossima versione di Windows 10 sarà un aggiornamento minore, con davvero poche aggiunte significative per gli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Il prossimo importantedi10davvero molto presto, è stato finalmente confermato direttamente da Microsoft. Quali sono le novità che troveremo in10 21H1? Quando sarà disponibile al download ilupdate?10 21H1 sarà anche conosciuto con il nome di May 2021 Update e, sorpresa sorpresa,ladi! A confermarlo è stata proprio Microsoft la quale ha scritto un post sul proprio blog per sottolineare i cambiamenti che ci dobbiamo aspettare nel sistema operativo e le modalità con cui verrà rilasciato. La prossima versione di10 sarà unminore, con davvero poche aggiunte significative per gli ...

dottorecomputer : ?? Nuovo Podcast! '7. Pillole tecnologiche (puntata 4)' su @Spreaker #alexa #android #avvio #blocconote #call… - Italia_Notizie : Windows 10, il nuovo aggiornamento arriverà entro fine maggio - TurboLabIt : Nuovo art.: Cosa c'è di nuovo in Windows 10 21H1: guida alle novità dell'Aggiornamento di Maggio 2021 (video)… - GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: Per ora annunciato solo in Cina, il nuovo Lenovo Yoga Duet 7 2021 è ancora un tablet da 13 pollici con Windows 10, tast… - notebookitalia : Per ora annunciato solo in Cina, il nuovo Lenovo Yoga Duet 7 2021 è ancora un tablet da 13 pollici con Windows 10,… -