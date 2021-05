Will Smith, ingrassato e con la barba: cosa è successo al Principe di Bel-Air? (Di lunedì 3 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Will Smith è uno degli attori più amati di sempre, nelle ultime ore non è il suo straordinario talento sul set a far parlare di lui ma uno scatto che ha molto sorpreso i fan. Nell’ultimo anno abbiamo sentito spesso parlare di Will Smith e della sua famiglia. In particolar modo nel pieno della pandemia sua Leggi su youmovies (Di lunedì 3 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno degli attori più amati di sempre, nelle ultime ore non è il suo straordinario talento sul set a far parlare di lui ma uno scatto che ha molto sorpreso i fan. Nell’ultimo anno abbiamo sentito spesso parlare die della sua famiglia. In particolar modo nel pieno della pandemia sua

arioldo : RT @fvanzo: 'Will Smith posta foto sincerona usando sunga, casaco a pantufa' #VanzoNews - NotNowLucas : RT @fvanzo: 'Will Smith posta foto sincerona usando sunga, casaco a pantufa' #VanzoNews - fvanzo : 'Will Smith posta foto sincerona usando sunga, casaco a pantufa' #VanzoNews - smoange : Volevo fare la lista degli uomini più belli al mondo: Johnny Depp, Will Smith, Robert De Niro, Micheal B Jordan, Ma… - SpikeItalia : “Sarò sincero con tutti voi: sono nella peggiore forma della mia vita” #WillSmith -