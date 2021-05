Vaccinazione di massa a Procida | operazione compiuta Il sindaco Ambrosino | Noi i primi in Italia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 maggio 2021) Si è conclusa con la somministrazione di 6.115 vaccini anti Covid su una popolazione vaccinabile di 7.500 persone la campagna didisull’isola didurata 4 giorni, da mercoledì 28 aprile a sabato 1° maggio. “Siamo la prima piccola isola a raggiungere questo risultato, ma anche il primo comune di discrete dimensioni”, dichiara ildiDino, secondo cui “la nostra esperienza può servire all’intera per verificare i percorsi del virus in un territorio limitato, ma soggetto comunque alle influenze esterne”. Da mercoledì a sabato tutta la popolazionena non ancora vaccinata è stata convocata nell’hub allestito all’interno della sede del Comune per fascia d’età decrescente: mercoledì gli over 50, ...