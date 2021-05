Umbria, due ristoranti cinesi multati, uno dei quali chiuso per 5 giorni: le regole non rispettate (Di lunedì 3 maggio 2021) Due ristoranti cinesi sono stati multati pesantemente e uno è stato chiuso per 5 giorni per gravi inadempienze alle normative anti - contagio previste dal Governo nazionale. I controlli sono avvenuti ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Duesono statipesantemente e uno è statoper 5per gravi inadempienze alle normative anti - contagio previste dal Governo nazionale. I controlli sono avvenuti ...

PaoloMorbidoni : Sottoscritti nei giardini di Villa Fabri a Trevi i protocolli con le prime due associazioni escursionistiche “L’uli… - maxangeletti : RT @CucchiRiccardo: Complimenti al #Perugia neo promosso in #SerieB. L' Umbria del calcio ritroverà il suo accesissimo derby #PerugiaTernan… - quot_umbria : Vigili del fuoco in sala operatoria per tagliare due anelli al dito di una paziente - quot_umbria : Scontro tra moto, feriti i due conducenti dei mezzi - umbriaOn : #Terni, #cena all'interno e oltre l'#orario: #multe per due #ristoranti #cinesi. Uno 'sospeso'… -