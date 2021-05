Ufficiale: il Venezia si aggiudica l’italocanadese Pecile (Di lunedì 3 maggio 2021) Con un comunicato Ufficiale, il Venezia ha annunciato l’acquisto del giovane classe 2002 italocanadese Damiano Pecile dai Vancouver Whitechaps: “Venezia FC comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dalla società Vancouver Whitecaps FC il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Damiano Pecile. Il centrocampista italocanadese classe 2002, che ha esordito nella MLS americana nel corso della stagione sportiva 2020, ha rappresentato la nazionale canadese Under 17 in 8 occasioni, compresi i Mondiali di categoria svoltisi in Brasile nel 2019, giocando tutte le partite. Benvenuto nella famiglia arancioneroverde!”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Con un comunicato, ilha annunciato l’acquisto del giovane classe 2002 italocanadese Damianodai Vancouver Whitechaps: “FC comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dalla società Vancouver Whitecaps FC il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Damiano. Il centrocampista italocanadese classe 2002, che ha esordito nella MLS americana nel corso della stagione sportiva 2020, ha rappresentato la nazionale canadese Under 17 in 8 occasioni, compresi i Mondiali di categoria svoltisi in Brasile nel 2019, giocando tutte le partite. Benvenuto nella famiglia arancioneroverde!”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

