Tv: arriva su Sky in prima visione 'American Skin', di Nate Parker (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della polizia Americana sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l'ha ucciso, Sky presenta in prima visione assoluta 'American Skin', lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Il film, scritto, diretto e interpretato da Nate Parker ('The Birth of a Nation'), racconta la disperazione di un padre in cerca di giustizia per la morte del figlio adolescente ucciso da un poliziotto bianco, riflettendo sui temi della paura e delle divisioni culturali, ancora oggi radicate nella società Americana. Nel cast, oltre a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della poliziaa sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l'ha ucciso, Sky presenta inassoluta '', lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Il film, scritto, diretto e interpretato da('The Birth of a Nation'), racconta la disperazione di un padre in cerca di giustizia per la morte del figlio adolescente ucciso da un poliziotto bianco, riflettendo sui temi della paura e delle divisioni culturali, ancora oggi radicate nella societàa. Nel cast, oltre a ...

