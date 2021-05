Super Mario: il film è ancora in lavorazione presso Illumination, Miyamoto supervisiona il progetto – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) Nonostante sia sparito dai radar, il film d’animazione di Super Mario è ancora in lavorazione presso Illumination, con Miyamoto che sta Supervisionando il progetto.. Nonostante sia sparito dai radar da ormai un paio di anni, il presidente di Nintendo Doug Bowser ha assicurato che il film d’animazione di Super Mario è ancora in lavorazione. La pellicola sarà frutto della collaborazione del capo di Illumination Entertainmnet Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto, il celebre creatore di Super Mario. Di questa pellicola ve ne avevamo parlato davvero tanto tempo fa, ma ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021) Nonostante sia sparito dai radar, ild’animazione diin, conche stavisionando il.. Nonostante sia sparito dai radar da ormai un paio di anni, il presidente di Nintendo Doug Bowser ha assicurato che ild’animazione diin. La pellicola sarà frutto della collaborazione del capo diEntertainmnet Chris Meledandri e Shigeru, il celebre creatore di. Di questa pellicola ve ne avevamo parlato davvero tanto tempo fa, ma ...

