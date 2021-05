“Si riaprono le indagini”. Denise Pipitone, colpo di scena dalla procura dopo gli ultimi fatti (Di lunedì 3 maggio 2021) Negli ultimi tempi sono stati diversi i colpi di scena sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004: dalla trasmissione della tv russa che ha sostenuto di aver rintracciato la piccola, alle rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni che all’epoca indagò sul caso. Già nella trasmissione Chi l’ha visto condotta da Federica Sciarelli sono emersi nuovi dettagli. Si tratta di alcune intercettazioni inedite di due telefonate che potrebbero essere indizi per ricostruire la vicenda della piccola. Inizialmente polizia e carabinieri erano convinti di aver visitato la casa di Anna Corona ma in realtà avevano ispezionato un altro appartamento, diverso da quello abitato dalla prima moglie di Pietro Pulizzi, il papà naturale di Denise. “In tutta questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Neglitempi sono stati diversi i colpi disul caso di, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004:trasmissione della tv russa che ha sostenuto di aver rintracciato la piccola, alle rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni che all’epoca indagò sul caso. Già nella trasmissione Chi l’ha visto condotta da Federica Sciarelli sono emersi nuovi dettagli. Si tratta di alcune intercettazioni inedite di due telefonate che potrebbero essere indizi per ricostruire la vicenda della piccola. Inizialmente polizia e carabinieri erano convinti di aver visitato la casa di Anna Corona ma in realtà avevano ispezionato un altro appartamento, diverso da quello abitatoprima moglie di Pietro Pulizzi, il papà naturale di. “In tutta questa ...

