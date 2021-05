Scuola, da oggi in classe almeno il 90% degli studenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Inizia oggi, lunedì 3 maggio, l’ultimo mese di Scuola. Con la maggior parte dell’Italia in zona gialla, la sola Valle d’Aosta in zona rossa e con gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le attività in presenza dal 70% al 100% dei loro studenti, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini sarà compreso in una ‘forbice’ tra 7,7 e 8,5 milioni si legge su tuttoScuola.com. In particolare gli studenti in presenza potrebbero oscillare complessivamente tra i 7.667.374 e 8.505.440, cioè tra il 90% e quasi il 100% dell’intera popolazione scolastica. Una variabilità che dipenderà dalla capienza delle aule e dall’eventuale utilizzo anche di spazi esterni favorito dalla stagione primaverile di questo scorcio conclusivo dell’anno scolastico. Infatti un ruolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Inizia, lunedì 3 maggio, l’ultimo mese di. Con la maggior parte dell’Italia in zona gialla, la sola Valle d’Aosta in zona rossa e con gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le attività in presenza dal 70% al 100% dei loro, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini sarà compreso in una ‘forbice’ tra 7,7 e 8,5 milioni si legge su tutto.com. In particolare gliin presenza potrebbero oscillare complessivamente tra i 7.667.374 e 8.505.440, cioè tra il 90% e quasi il 100% dell’intera popolazione scolastica. Una variabilità che dipenderà dalla capienza delle aule e dall’eventuale utilizzo anche di spazi esterni favorito dalla stagione primaverile di questo scorcio conclusivo dell’anno scolastico. Infatti un ruolo ...

