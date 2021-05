Scudetto Inter | l’ex Lucio | “Che gioia vedere i nerazzurri nel posto in cui meritano di stare”

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia da meno di 24 ore e i grandi ex del club nerazzurro continuano a celebrare il successo insieme ai tifosi.difensore, vincitore del Triplete con i meneghini, ha espresso tutta la propria felicità nel corso di una brevevista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Vi ho seguito da lontano, ma è come se fossi lì. Un titolo meritato, costruito con una grande difesa. Chel’nelin cui merita di!”. SportFace.

Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - pelukisbantal : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… - Do_Dec : RT @Inter: ?? | SCUDETTO Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! ???????? Scoprili qui ?? https://t.… -

Dopo la festa per la vittoria delloda parte dell', Wired ha analizzato gli effetti sui contagi di due eventi analoghi: la promozione dello Spezia in serie A e la morte di ...... tuttavia non sarà così facile capire se una possibile impennata di contagi sarà dovuta ai festeggiamenti per lodell'o per le molte feste clandestine organizzate un po' dappertutto in ...Onorare la loro morte vuol dire evitare assembramenti” ha detto a Sky TG24 il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli commentando ...Domenica 2 Maggio 2021 l’Inter ha vinto il suo diciannovesimo scudetto e i suoi tifosi hanno potuto finalmente festeggiare l’agognato traguardo dopo undici anni. Noi… Leggi ...