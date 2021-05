Resident Evil riceve una patch di un fan che introduce contenuti non inclusi nella versione originale del 1996 (Di lunedì 3 maggio 2021) Resident Evil: True Director's Cut è una patch realizzata da Deli295 per il classico horror originale di Capcom che punta ad essere la versione più completa del gioco disponibile, aggiungendo un sacco di cose dalle precedenti versioni giapponesi che per qualche motivo non abbiamo mai avuto nelle edizioni occidentali. Sebbene l'occidente abbia ricevuto numerose versioni del gioco del 1996, inclusa una "Director's Cut", nessuna ha contenuto tutto ciò che era presente nella versione giapponese del gioco Director's Cut o nelle versioni demo e beta precedenti. Ciò include un'introduzione leggermente più esplicita, una scena in cui c'è un messaggio scritto con il sangue su un muro e alcune omissioni nella colonna sonora, che ora possono ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021): True Director's Cut è unarealizzata da Deli295 per il classico horrordi Capcom che punta ad essere lapiù completa del gioco disponibile, aggiungendo un sacco di cose dalle precedenti versioni giapponesi che per qualche motivo non abbiamo mai avuto nelle edizioni occidentali. Sebbene l'occidente abbia ricevuto numerose versioni del gioco del, inclusa una "Director's Cut", nessuna ha contenuto tutto ciò che era presentegiapponese del gioco Director's Cut o nelle versioni demo e beta precedenti. Ciò include un'introduzione leggermente più esplicita, una scena in cui c'è un messaggio scritto con il sangue su un muro e alcune omissionicolonna sonora, che ora possono ...

