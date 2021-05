Reggia | 2500 ingressi nel weekend Direzione | “Abbonati vengano in settimana per evitare code”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati quasiglialladi Caserta in questo primodi maggio, in cui si riaprivano dopo la chiusura per la pandemia gli Appartamenti Storici, mentre il parco Reale e il Giardino Inglese hanno riaperto già unafa (il 26 aprile). In particolare il primo maggio, nonostante la giornata sempre piovosa, sono entrate 850 persone, mentre ieri, due maggio, con un meteo migliore, glisono stati 1634. Una buona performance in cui tutto è filato liscio all’esterno del monumento e in biglietteria: non si sono verificati assembramenti néper entrare, anche perché l’ingresso era consentito solo a chi,esclusi, aveva prenotato on line un giorno prima della ...