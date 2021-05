(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Comeha fatto dellea Renzi, io faccio dellealla Rai". Lo dice Lucianodi Iv, prima firmatario dell'interrogazione su, in un video su Fb. "Voglio sapere se la Rai abbia o meno pagato una fattura a una società lussemburghese 'Tarantula' e se sì perché ha pagato questa fattura, in virtù di quale servizio? La società 'Tarantula' ha collaborato alla realizzazione del servizio su Renzi, su Alitalia, su Piaggio Eurospace? Esiste un rapporto tra la società 'Tarantula' e il dottor Tuccillo?". "Sono dellesemplici e lecite. Come Renzi ha risposto per oltre un'ora allediallo stesso modo perché Rai enon possono rispondere alle ...

francescatotolo : L’interrogazione di @lucianonobili al ministero dell’Economia e delle Finanze: “Ci chiediamo con preoccupazione se… - TV7Benevento : Rai: Nobili, 'azienda e Report rispondano a domande'... - BurningWheels8 : @La_manina__ @matteorenzi Pare che Nobili non rida un granché. Dopo la puntata di #Reportrai3 probabile che anche i… - CassioMagistris : LA SCOREGGIA ITALIA VIVA COMPOSTA DA RENZI E BELLANOVA OLTRE NOBILI SPARA FALSI SU REPORT! Rai, Italia viva accusa… - nickros63 : @lucianonobili @ItaliaViva @matteorenzi @meb @elenabonetti @TeresaBellanova @Ettore_Rosato @gennaromigliore @IleP… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Nobili

Il Tempo

Ci chiediamo con preoccupazione se lacompri informazioni con i soldi degli italiani per le sue trasmissioni di inchiesta', spiega. "Si interroga il Ministro - si legge nel testo - per ...Ci chiediamo con preoccupazione se lacompri informazioni con i soldi degli italiani per le sue trasmissioni di inchiesta', spiega. Coprifuoco, la forza di Salvini al governo. Pietro ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Come Report ha fatto delle domande a Renzi, io faccio delle domande alla Rai”. Lo dice Luciano Nobili di Iv, prima firmatario dell’interrogazione su Report, in un video su ...Caso Report-Renzi, il leader di Italia Viva: “Governo Conte non è caduto per incontri segreti” “Il governo Conte non è caduto per incontri segreti all’autogrill”: cos ...