Prato | tragica morte di un' operaia 23enne a Montemurlo | incastrata in un macchinario

(Di lunedì 3 maggio 2021) Una giovanedi 23 anni è morta questa mattina in un incidente sul lavoro in uno stabilimento del distretto tessile pratese. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 all’interno di un’azienda...

LA NAZIONE

Una giovane operaia di 23 anni è morta questa mattina in un incidente sul lavoro in uno stabilimento del distretto tessile pratese. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 alli ...Montemurlo, - Una ragazza di 22 anni è morta in un incidente sul lavoro a Oste, nel comune di Montemurlo. La giovane è rimasta incastrata in un macchinario e a nulla sono valsi i soccorsi. Restano da ...