Parma, D’Aversa: «Questa squadra non merita la B. Futuro? Non ci penso» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Parma retrocede aritmeticamente in Serie B. Ecco le parole dell’allenatore Roberto D’Aversa dopo la gara contro il Torino Roberto D’Aversa parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Torino che sancisce la retrocessione in Serie B. RETROCESSIONE – «Siamo dei professionisti e quindi è normale per comportarci come tali. La partita di stasera rispecchia il campionato che abbiamo fatto, per lo meno da quando sono tornato io. Il Torino non ha dimostrato una superiorità rispetto a noi, manchiamo di carisma e determinazione e questo ha compromesso non solo la partita di Questa sera ma diciamo tutto il risultato finale, che oggi ci vede retrocessi matematicamente. Dispiace, dopo un lavoro fatto di quattro anni, purtroppo si torna in una categoria che non fa parte di una città e di una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilretrocede aritmeticamente in Serie B. Ecco le parole dell’allenatore Robertodopo la gara contro il Torino Robertoparla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Torino che sancisce la retrocessione in Serie B. RETROCESSIONE – «Siamo dei professionisti e quindi è normale per comportarci come tali. La partita di stasera rispecchia il campionato che abbiamo fatto, per lo meno da quando sono tornato io. Il Torino non ha dimostrato una superiorità rispetto a noi, manchiamo di carisma e determinazione e questo ha compromesso non solo la partita disera ma diciamo tutto il risultato finale, che oggi ci vede retrocessi matematicamente. Dispiace, dopo un lavoro fatto di quattro anni, purtroppo si torna in una categoria che non fa parte di una città e di una ...

