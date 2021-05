Pallanuoto, Final Four Coppa Italia 2021: programma, date, orari e diretta tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Al via le Final Four di Coppa Italia 2021 di Pallanuoto maschile a Palermo. Alla Piscina Comunale Olimpionica in palio il primo trofeo nell’Unipol Sai Cup che mette di fronte nelle semiFinali Pro Recco e i padroni di casa del Telimar alle ore 19 di martedì 4 maggio e alle 20.45 Brescia contro Ortigia. Mercoledì 5 maggio alle ore 16 la Finale per il terzo posto, alle ore 19 la Finalissima. Le due semiFinali e la Finale per il primo posto saranno visibile in diretta tv su Rai Sport + HD. Ecco dunque il riepilogo della programmazione della manifestazione. SemiFinali Martedì 4 maggio ore 19:00 Pro Recco – Telimar su Rai Sport + HD ore 20:45 Brescia – ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Al via ledidimaschile a Palermo. Alla Piscina Comunale Olimpionica in palio il primo trofeo nell’Unipol Sai Cup che mette di fronte nelle semii Pro Recco e i padroni di casa del Telimar alle ore 19 di martedì 4 maggio e alle 20.45 Brescia contro Ortigia. Mercoledì 5 maggio alle ore 16 lae per il terzo posto, alle ore 19 laissima. Le due semii e lae per il primo posto saranno visibile intv su Rai Sport + HD. Ecco dunque il riepilogo dellazione della manifestazione. Semii Martedì 4 maggio ore 19:00 Pro Recco – Telimar su Rai Sport + HD ore 20:45 Brescia – ...

