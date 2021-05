Pallacanestro, per la Lux Chieti Basket sconfitta netta a Treviglio (83 - 65) (Di lunedì 3 maggio 2021) La Lux Chieti Basket incassa la terza sconfitta consecutiva nel girone giallo della fase ad orologio del campionato di serie A2. A Treviglio i teatini cedono ai padroni di casa (83 - 65) pagando ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 3 maggio 2021) La Luxincassa la terzaconsecutiva nel girone giallo della fase ad orologio del campionato di serie A2. Ai teatini cedono ai padroni di casa (83 - 65) pagando ...

