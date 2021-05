Organici docenti 2021/22, come si sceglie il posto/classe di concorso di potenziamento (Di lunedì 3 maggio 2021) Organici a.s. 2021/22, quando è possibile modificare il posto/classe di concorso di potenziamento e come utilizzarli. Copertura insegnamenti curricolari, completamento spezzoni e attività alternative all'insegnamento di religione cattolica: cosa si può fare e cosa no. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021)a.s./22, quando è possibile modificare ildidiutilizzarli. Copertura insegnamenti curricolari, completamento spezzoni e attività alternative all'insegnamento di religione cattolica: cosa si può fare e cosa no. L'articolo .

orizzontescuola : Organici docenti 2021/22, come si sceglie il posto/classe di concorso di potenziamento - OttobreInfo : RT @usbscuola: Il 6 maggio la scuola sciopera perché nei piani del governo mancano investimenti in organici e assunzioni docenti e ata http… - NoClass81 : RT @usbscuola: Il 6 maggio la scuola sciopera perché nei piani del governo mancano investimenti in organici e assunzioni docenti e ata http… - ProDocente : Organici docenti 2021/22, quali novità e quali conferme. Come si distribuiscono i posti tra le regioni - zazoomblog : Organici docenti 2021-22 quali novità e quali conferme. Come si distribuiscono i posti tra le regioni - #Organici… -