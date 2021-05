Omicidio Vannini | la parola alla Cassazione I genitori di Marco | I Ciontoli mentono

(Di lunedì 3 maggio 2021) C'è attesa per la decisione dellaè chiamata a pronunciarsi sulla morte di, a Ladispoli nel maggio del 2015 in casa della sua fidanzata. La quinta sezione penale dovrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Vannini

C'è attesa per la decisione della Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla morte di Marco, a Ladispoli nel maggio del 2015 in casa della sua fidanzata. La quinta sezione penale ......Oggi la sentenza definitiva per l'di Marco: attesa tra poche ore la lettura del dispositivo in aula a ...Annullare le condanne a carico della famiglia Ciontoli e fare un nuovo processo per l'omicidio di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a ca ...Si è concluso il dibattimento davanti alla quinta sezione penale della Cassazione del processo per la morte del ventunenne Marco Vannini, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. All'udienza hanno p ...