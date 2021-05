Napoli | protesta ristoratori | “Noi senza spazio esterno siamo penalizzati”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Questa mattina in piazza Sette Settembre ha avuto luogo una nuovada parte deiche non possiedonoall’aperto e che chiedono solo di poter lavorare al pari dei loro colleghi. Da quando è iniziata la pandemia sono molte le categorie di lavoratori che rischiano di non poter neanche mettere il piatto a tavola. Tra questi c’è anche il settore della ristorazione. Fortunatamente dallo scorso lunedì, con l’avvento della zona gialla, è stata concessa la riapertura alla clientela. Ma questo non vale per tutti. Infatti è possibile gustarsi una buona pizza, un piatto di pasta o un drink solo in quei locali che possiedono. Per coloro che non hanno a disposizione tale superfice continuano ad esserci tante difficoltà. Al ...

IL TURISMO Primo maggio, la protesta degli operatori del turismo a Pompei:...
Napoli, protesta dei ristoratori che non dispongono di spazi all'aperto per riaprire: "Siamo chiusi da 14 mesi, niente misure per noi".