Manutenzione strade e marciapiedi, Melucci: «Con il portale ViabiliTàranto interventi più razionali» (Di lunedì 3 maggio 2021) Il portale ViabiliTàranto (www.viabilitaranto.it) è la risorsa che l’amministrazione Melucci ha messo a disposizione dei cittadini, soprattutto di quelli desiderosi di offrire il loro contributo per preservare il decoro di strade e marciapiedi, segnalando la necessità di un intervento.«I progressi compiuti grazie al nostro grande piano strade e marciapiedi – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, sul quale investiremo altri 9 milioni di euro già posti a bilancio, è la dimostrazione di come la programmazione consenta di ottenere risultati prima insperati. Applichiamo lo stesso approccio anche alla Manutenzione ordinaria e straordinaria di queste infrastrutture, utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci offre: ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 3 maggio 2021) Il(www.viabilitaranto.it) è la risorsa che l’amministrazioneha messo a disposizione dei cittadini, soprattutto di quelli desiderosi di offrire il loro contributo per preservare il decoro di, segnalando la necessità di un intervento.«I progressi compiuti grazie al nostro grande piano– ha spiegato il sindaco Rinaldo–, sul quale investiremo altri 9 milioni di euro già posti a bilancio, è la dimostrazione di come la programmazione consenta di ottenere risultati prima insperati. Applichiamo lo stesso approccio anche allaordinaria e straordinaria di queste infrastrutture, utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci offre: ...

elenaricci1491 : Il portale ViabiliTàranto ( - TarantiniTime : Il portale ViabiliTàranto ( - infomobilitaMi : RT @MarcoGranelliMI: Da lunedì #3maggio via ai lavori di riqualificazione, asfaltatura e manutenzione strade e marciapiedi in 35 vie di #Mi… - Napalm51 : RT @perfe41: @BeppeSala Quante inaugurazioni,che bello! Nei ritagli di tempo liberi può trovare 5minuti per verificare la manutenzione dell… - smilypapiking : RT @AlfonsoFuggetta: A proposito di sustainability e qualità della vita, perché non cominciamo da riqualificazione dell’arredo urbano, puli… -