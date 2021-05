Luca Onestini lancia una frecciatina a Barbara D’Urso | ecco cosa ha detto

(Di lunedì 3 maggio 2021)sta seguendo attentamente suo fratello Gianmarco a Supervivientes, ovvero la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Da giorni, infatti, non si fa che parlare di un presunto flirt con tanto di bacio bollente fraJr. e Valeria Marini; lui ha 24 anni mentre lei ne ha ben 53. Sembra però che le cose stiano in tutt’altro modo e a raccontarlo è stato proprio. Leggi anche: Gianmarco: età, Supervivientes, fidanzata, Valeria Marini, fratello, Instagramcontro la, quindi, ha specificato che non ci sarebbe nulla di male se suo fratello avesse un flirt con una donna più grande, ma la realtà dei fatti è un’altra....

- - > Le parole diL'ex tronista di 'Uomini e Donne' ammette che non ci vedrebbe nulla di male se Gianmarco si innamorasse di Valeria Marini: 'Non sarebbero né i primi né gli ultimi con ...Ad aver dato la notizia in anteprima è stato proprio il sito del reality spagnolo Supervivientes, maha bollato tutto come notizia falsa sostenendo che 'il 99,9% delle notizie che ...Luca Onestini smentisce il bacio tra Gianmarco e Valeria Marini a Supervivientes e lancia un dardo infuocato a Barbara d’Urso.Luca Onestini ha difeso a spada tratta suo fratello Gianmarco dalle parole di Barbara D'Urso e il suo team. Ma cosa è successo?