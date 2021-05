Lombardia: Piccirillo (M5s), 'Lio si dimetta subito da difensore civico Regione' (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag.(Adnkronos) - "Carlo Lio deve immediatamente dimettersi da difensore civico della Regione Lombardia e si deve procedere alla nomina di un difensore degno di questo termine". Lo afferma Luigi Piccirillo, esponente del M5s al Consiglio regionale della Lombardia. Per Piccirillo la vicenda rappresenta "una vergogna che oggi vede la scritta fine, ma che il Movimento combatte già dal 2017 quando la consigliera regionale Jolanda Nanni si era opposta alla nomina di Lio, perché la terza media, anzi come scriveva Lio nel suo cv, la 'licenzia media', non poteva essere il requisito idoneo per questo delicato e importante compito". Jolanda Nanni, continua l'esponente pentastellato, "fece un esposto penale e intervenne a sostegno del ricorrente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag.(Adnkronos) - "Carlo Lio deve immediatamente dimettersi dadellae si deve procedere alla nomina di undegno di questo termine". Lo afferma Luigi, esponente del M5s al Consiglio regionale della. Perla vicenda rappresenta "una vergogna che oggi vede la scritta fine, ma che il Movimento combatte già dal 2017 quando la consigliera regionale Jolanda Nanni si era opposta alla nomina di Lio, perché la terza media, anzi come scriveva Lio nel suo cv, la 'licenzia media', non poteva essere il requisito idoneo per questo delicato e importante compito". Jolanda Nanni, continua l'esponente pentastellato, "fece un esposto penale e intervenne a sostegno del ricorrente ...

