LIVE Fognini-Taberner 7-6 2-6 6-3, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: il ligure vince ed affronterà Berrettini (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Ci sarà dunque un derby azzurro nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Infatti il prossimo avversario di Fognini sarà Matteo Berrettini. Con tanta fatica Fabio Fognini supera in tre Carlos Taberner con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco. 6-3 vince FABIO Fognini! 40-30 MATCH POINT Fognini! 30-30 Taberner perde il controllo del rovescio. 0-30 Dritto vincente dello spagnolo. 0-15 Doppio fallo di Fognini. 5-3 Taberner tiene il servizio ed ora Fognini ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Ci sarà dunque un derby azzurro nel secondo turno deldi. Infatti il prossimo avversario disarà Matteo. Con tanta fatica Fabiosupera in tre Carloscon il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco. 6-3FABIO! 40-30 MATCH POINT! 30-30perde il controllo del rovescio. 0-30 Drittonte dello spagnolo. 0-15 Doppio fallo di. 5-3tiene il servizio ed ora...

infoitsport : LIVE Fognini-Taberner 7-6 2-6 2-1, Masters 1000 Madrid in DIRETTA: pessimo secondo set del ligure - zazoomblog : LIVE Fognini-Taberner 7-6 2-6 2-1 Masters 1000 Madrid in DIRETTA: break e controbreak ad inizio 3°set - #Fognini-T… - zazoomblog : LIVE Fognini-Taberner 7-6 Masters 1000 Madrid in DIRETTA: il ligure conquista il primo set - #Fognini-Taberner… - zazoomblog : LIVE Fognini-Taberner 1-0 Masters1000 Madrid in DIRETTA: immediato break dell’azzurro - #Fognini-Taberner… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Fognini - #Taberner, 1° turno #AtpMadrid 2021 -