La diagnosi DSA in età adulta

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Chi di noi pensando alla scuola non ha in mente quella materia, quell’argomento o quel compito in cui proprio non capiva nulla? Ognuno di noi guardando al passato ricorderà l’ansia provata quando il professore annunciava l’interrogazione e i tanti “non scegliere me!” mentali recitati come un mantra sperando di allontanare il momento della chiamata. Se ci fermiamo a rivivere mentalmente la nostra carriera scolastica sarà facile individuare le discipline e le attività in cui facevamo maggior fatica… Ora dobbiamo interrogarci sui motivi di questa fatica. “Fatica” è la parola chiave che accompagna il vissuto di molti di noi. Da cosa dipendeva? Motivazione? Scarsa propensione verso la disciplina? Professore poco coinvolgente? O da qualcosa esterno da noi? Ma soprattutto la domanda da porsi ora che siamo adulti è: Provo ancora questa fatica? Impiego più tempo del previsto per leggere la ...