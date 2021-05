Istat, Confesercenti: “Siamo al collasso per i lavoratori autonomi” (Di lunedì 3 maggio 2021) La pandemia spazza via il lavoro autonomo, nonostante la lieve ripresa congiunturale dell’occupazione. Come segnalano i recenti dati Istat sull’occupazione di marzo 2021, il dato complessivo da inizio pandemia è molto preoccupante: circa 900mila posti di lavoro perduti, in particolare dai contratti a termine e dai lavoratori autonomi, quest’ultimi pesantemente segnati da una caduta del 6,6%, pari a 345mila unità, rispetto a febbraio 2020. Il dato più elevato in percentuale. Facendo un bilancio a partire dall’inizio della pandemia, a marzo 2020, Confesercenti osserva come in Italia – nonostante le lievi oscillazioni al rialzo dell’estate scorsa – il bilancio finale per i lavoratori autonomi ed il loro familiari coadiuvanti sia oltremodo preoccupante. Le normative a protezione del lavoro ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) La pandemia spazza via il lavoro autonomo, nonostante la lieve ripresa congiunturale dell’occupazione. Come segnalano i recenti datisull’occupazione di marzo 2021, il dato complessivo da inizio pandemia è molto preoccupante: circa 900mila posti di lavoro perduti, in particolare dai contratti a termine e dai, quest’ultimi pesantemente segnati da una caduta del 6,6%, pari a 345mila unità, rispetto a febbraio 2020. Il dato più elevato in percentuale. Facendo un bilancio a partire dall’inizio della pandemia, a marzo 2020,osserva come in Italia – nonostante le lievi oscillazioni al rialzo dell’estate scorsa – il bilancio finale per ied il loro familiari coadiuvanti sia oltremodo preoccupante. Le normative a protezione del lavoro ...

