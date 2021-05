Inter campione d’Italia | questo scudetto è l’inizio di un ciclo o il canto del cigno?

(Di lunedì 3 maggio 2021) Undici, lunghissimi anni. Tre proprietà diverse, da Moratti a Suning, passando per Thohir. Addirittura 15 allenatori, calciatori neanche a contarli, svariate rifondazioni, delusioni in serie, a volte proprio figuracce, brevi illusioni di rinascita (come le cavalcate iniziali di Stramaccioni e Mancini) e rovinose cadute, sofferte riconquiste (il ritorno in Champions con Spalletti) e ancora sconfitte (la finale di Europa League dell’anno scorso). Alla fine, la gioia. L’ci ha messo tanto ad arrivare fino a qui, a tornare grande, rivincere lo. Lo deve soprattutto ad Antonio Conte. E ai bistrattati cinesi, perché sono loro ad aver ricostruito l’dalla macerie. Adesso che però il titolo è in bacheca, il dominio della Juventus sulla Serie A è spezzato, l’incubo finito, rimane un’angoscia di fondo, una serie di domande ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - SkySport : Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Alle 22, allo scattare del coprifuoco, la polizia ha interrotto i festeggiamenti #Duomo - vivereancona : Inter campione d'Italia. Anche ad Ancona carosolelli e festeggiamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Inter campione

Gliene mancano 7 su 12 a disposizione e i primi 3 sono in palio nella trasferta di sabato in casa dell'da ierid'Italia; è una ghiottissima occasione per rendere ancora più brillante ...Finisce con nove scudetti di fila l'era della Juventus. I festeggiamenti a Milano per il tricolore, atteso da 11 anni, sono durati oltre il coprifuoco poi interrotti da alcune cariche della polizia ...Con il pareggio dell'Atalanta per 1-1 contro il Sassuolo, l'Inter ha finalmente vinto, dopo ben 9 anni di supremazia bianconera, il suo 19esimo scudetto. Con il pareggio dell'Atalanta per 1-1 contro i ...Sette stagioni e mezza di passione, per arrivare, finalmente, al coronamento di un sogno. Per Danilo D'Ambrosio, tra i veterani di casa Inter, gregario passato attraverso fasi ...