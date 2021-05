Henry Cavill è l'unico in grado di mettere d'accordo DC e Marvel sull'aspetto dell'eroe? (Di lunedì 3 maggio 2021) Henry Cavill e i comicon, che situazione complicata! Alla luce degli ultimi aggiornamenti del forse ex interprete di Superman, che potrebbe invece entrare nell’universo Marvel, la citazione dello status sentimentale è d’obbligo. Prima di parlare del supposto ingresso di Cavill nell’MCU, facciamo prima un riassunto. Henry Cavill ancora Superman? Abbiamo da poco rivisto l’attore inglese, che entro fine anno dovrebbe ricomparire nei panni di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher, nei panni di Superman nello Snyder’Cut di Justice League. Per Cavill e la DC, tutto è cominciato con L’uomo d’acciaio nel 2013, quando l’attore, diretto proprio da Snyder, ha interpretato Superman, ruolo poi ripreso anche in Batman v Superman: L’alba ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 maggio 2021)e i comicon, che situazione complicata! Alla luce degli ultimi aggiornamenti del forse ex interprete di Superman, che potrebbe invece entrare nell’universo, la citazioneo status sentimentale è d’obbligo. Prima di parlare del supposto ingresso dinell’MCU, facciamo prima un riassunto.ancora Superman? Abbiamo da poco rivisto l’attore inglese, che entro fine anno dovrebbe ricomparire nei panni di Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher, nei panni di Superman nello Snyder’Cut di Justice League. Pere la DC, tutto è cominciato con L’uomo d’acciaio nel 2013, quando l’attore, diretto proprio da Snyder, ha interpretato Superman, ruolo poi ripreso anche in Batman v Superman: L’alba ...

atlanticavill : Grazie Henry Cavill per il nuovo video - TintheGrim : Due parole che racchiudono la perfezione perenne: Henry Cavill - alenisreel : Coinqui in cucina: L’uomo perfetto è Henry Cavill. Può farmi madre domani. Bonus: Tom Ellis Io dal bagno: come Tom Hanks? Coinqui: ?????? - Jack0m0 : Dopo questa lunga giornata di lavoro io Henry Cavill ME LO MERITO. - ValeFalchi99 : @cinemaaddicted_ La fredda luce del giorno con Henry Cavill???? Lo volevo guardare da un po'?? -

Ultime Notizie dalla rete : Henry Cavill Justice League: i primi dieci minuti dalla Snyder Cut Nel film della Justice League determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman ( Henry Cavill ) non sia stato vano, Bruce Wayne ( Ben Affleck ) unisce le forze con Diana Prince ( ...

Justice League: un'occhiata al cameo tagliato Nel film della Justice League determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman ( Henry Cavill ) non sia stato vano, Bruce Wayne ( Ben Affleck ) unisce le forze con Diana Prince ( ...

E se Henry Cavill entrasse nell'universo Marvel? GQ Italia Henry Cavill è l'unico in grado di mettere d'accordo DC e Marvel sull'aspetto dell'eroe? L'attore potrebbe tornare a essere Superman, ma anche entrare nell'MCU (con due possibili ruoli ). Senza dimenticare che potrebbe pure essere il prossimo 007 ...

Lanterna Verde: le immagini da Zack Snyder’s Justice League Nuove immagini del dietro le quinte di Zack Snyder's Justice League mostrano Wayne T. Carr nei panni della Lanterna Verde di di John Stewart.

Nel film della Justice League determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman () non sia stato vano, Bruce Wayne ( Ben Affleck ) unisce le forze con Diana Prince ( ...Nel film della Justice League determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman () non sia stato vano, Bruce Wayne ( Ben Affleck ) unisce le forze con Diana Prince ( ...L'attore potrebbe tornare a essere Superman, ma anche entrare nell'MCU (con due possibili ruoli ). Senza dimenticare che potrebbe pure essere il prossimo 007 ...Nuove immagini del dietro le quinte di Zack Snyder's Justice League mostrano Wayne T. Carr nei panni della Lanterna Verde di di John Stewart.