Guardia costiera Libia: 'Nessuna notizia 50 migranti morti' (Di lunedì 3 maggio 2021) Il portavoce della Guardia costiera libica, l'ammiraglio Masoud Ibrahim, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, ha dichiarato di non avere alcuna informazione riguardo al naufragio al largo della Libia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Il portavoce dellalibica, l'ammiraglio Masoud Ibrahim, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, ha dichiarato di non avere alcuna informazione riguardo al naufragio al largo della, ...

corradoformigli : Alle 6.12 di stamattina Alarm Phone ha diramato la richiesta di soccorso a tutte le autorità. A questo punto sono p… - fanpage : L’equipaggio della Sea Watch 4 ha diffuso un video su Twitter in cui vede la guardia costiera libica inseguire i mi… - SeaWatchItaly : Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e c… - ultimenotizie : Il portavoce della Guardia costiera libica, l'ammiraglio Masoud Ibrahim ha dichiarato di non avere alcuna informazi… - giornaleradiofm : Guardia costiera Libia: 'Nessuna notizia 50 migranti morti': (ANSA) - IL CAIRO, 03 MAG - Il portavoce della Guardia… -