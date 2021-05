Giulia Carnevale, papà calciatore e mamma identica a lei: ecco di chi si tratta (Di lunedì 3 maggio 2021) La figlia di Andrea Carnevale, ex calciatore professionista, si chiama Giulia ed è identica alla mamma. Scopriamo di chi si tratta Giulia e Andrea Carnevale (Instagram)L’ex giocatore di Napoli e Roma, dopo il ritiro dal calcio giocato è rimasto legato allo sport appena citato. Ad oggi infatti, ricopre il ruolo di responsabile del settore degli osservatori dell’Udinese. Nella sua carriera sul terreno da gioco si è distinto soprattutto con la maglia azzurra della formazione partenopea, dove negli anni ottanta ha giocato al fianco del mitico Diego Armando Maradona. È proprio insieme a lui che ha ottenuto i suoi più grandi successi, collezionando due campionati di Serie A, una Coppa Italia ed una Coppa Uefa. Visualizza ... Leggi su kronic (Di lunedì 3 maggio 2021) La figlia di Andrea, exprofessionista, si chiamaed èalla. Scopriamo di chi sie Andrea(Instagram)L’ex giocatore di Napoli e Roma, dopo il ritiro dal calcio giocato è rimasto legato allo sport appena citato. Ad oggi infatti, ricopre il ruolo di responsabile del settore degli osservatori dell’Udinese. Nella sua carriera sul terreno da gioco si è distinto soprattutto con la maglia azzurra della formazione partenopea, dove negli anni ottanta ha giocato al fianco del mitico Diego Armando Maradona. È proprio insieme a lui che ha ottenuto i suoi più grandi successi, collezionando due campionati di Serie A, una Coppa Italia ed una Coppa Uefa. Visualizza ...

