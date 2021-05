Fedez col DDL Zan avrebbe preso 7 anni di galera. E invece fa il politco (Di lunedì 3 maggio 2021) Il cantautore Federico Lucia, alla massa conosciuto come Fedez, ha una carriera politica agli albori, ma sicuramente ben avviata. Anche se alla luce del suo amato DDL Zan potrebbe prendersi 7 anni di carcere. Il fatto che abbia milioni di seguaci (il termine follower mi procura l’orticaria), lo colloca già in buona posizione. Se poi consideriamo ormai che abbia quasi del tutto abbandonato la musica (musica?) a favore di esternazioni etiche epiche e pipponi dal palco del concerto del 1 maggio, lo lancia a dovere. Dove non si sa. Inoltre ha una buona dose di faccia tosta sputtanando la tanto amata Rai3, reo di non essere abbastanza di regime. Anche questo, per un buon politico è importante. Ma la cosa che più lo identifica come possibile grande statista è la disinvoltura con cui sbugiarda sé stesso. Tanto tanto bravo. Oggi sembra che sia lui il più ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Il cantautore Federico Lucia, alla massa conosciuto come, ha una carriera politica agli albori, ma sicuramente ben avviata. Anche se alla luce del suo amato DDL Zan potrebbe prendersi 7di carcere. Il fatto che abbia milioni di seguaci (il termine follower mi procura l’orticaria), lo colloca già in buona posizione. Se poi consideriamo ormai che abbia quasi del tutto abbandonato la musica (musica?) a favore di esternazioni etiche epiche e pipponi dal palco del concerto del 1 maggio, lo lancia a dovere. Dove non si sa. Inoltre ha una buona dose di faccia tosta sputtanando la tanto amata Rai3, reo di non essere abbastanza di regime. Anche questo, per un buon politico è importante. Ma la cosa che più lo identifica come possibile grande statista è la disinvoltura con cui sbugiarda sé stesso. Tanto tanto bravo. Oggi sembra che sia lui il più ...

