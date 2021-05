Epic | Apple ottiene il 78% di profitti dallo store | Punto Informatico

RaiNews : Il caso finito in tribunale è stato promosso da Epic Games, produttore del popolare videogioco #Fortnite, nella spe… - grillotalpa : RT @puntotweet: Epic: Apple ottiene il 78% di profitti dallo store - - puntotweet : Epic: Apple ottiene il 78% di profitti dallo store - - imGi0ve : In caso di vittoria di epic, avremo la possibilità di avere piccoli dev non mangiati dalle tasse imposte da apple s… - gallizio : Non esattamente dei punti fragola -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Apple

Dall'esito del processo (oggi la prima udienza) che vede come protagonistiGames esi conoscerà il futuro di App ...Grazie ad una serie di documenti interni appartenenti a Microsoft , emerso nel corso della disputa legate laGames ed, abbiamo appreso non solo che le aziende tendono a recensire prodotti appartenenti alle società 'rivali', ma che il team di Xbox ha apprezzato davvero tanto The Last of Us Part II ,...A video game developer's lawsuit against Apple’s App Store policies resonates with broader concerns in Washington and Brussels about the online industry's gatekeepers.Una testimonianza nel caso Epic contro Apple svela nuove informazioni sui margini di profitto generati dall'App Store. Ecco i dettagli.