Emma fatta a pezzi e gettata nel cassonetto: il fidanzato trovato impiccato in casa (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ una storia di quelle che mai si vorrebbero raccontare quella che arriva dalla periferia di Bologna. Ieri sera le prime indiscrezioni, oggi alcune certezze. Emma aveva solo 31 anni, studiava per diventare una operatrice socio sanitaria. Era originaria del Camerun e i suoi sogni non li ha potuti realizzare. Il suo cadavere è stato ritrovato in un cassonetto. La donna è stata uccisa, fatta a pezzi e poi gettata nella spazzatura, come un oggetto rotto, come qualcosa che non serve più. Che cosa le è successo e chi le ha fatto del male? Gli inquirenti indagano ma sembrano non avere molti dubbi: a ucciderla dovrebbe esser stato il suo fidanzato. L’uomo è stato ritrovato morto in casa, impiccato. Si pensa quindi che abbia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ una storia di quelle che mai si vorrebbero raccontare quella che arriva dalla periferia di Bologna. Ieri sera le prime indiscrezioni, oggi alcune certezze.aveva solo 31 anni, studiava per diventare una operatrice socio sanitaria. Era originaria del Camerun e i suoi sogni non li ha potuti realizzare. Il suo cadavere è stato riin un. La donna è stata uccisa,e poinella spazzatura, come un oggetto rotto, come qualcosa che non serve più. Che cosa le è successo e chi le ha fatto del male? Gli inquirenti indagano ma sembrano non avere molti dubbi: a ucciderla dovrebbe esser stato il suo. L’uomo è stato rimorto in. Si pensa quindi che abbia ...

neXtquotidiano : Si chiamava Emma Pezemo: è stata fatta a pezzi e gettata in un cassonetto a Bologna - zazoomblog : Emma Pezemo: la donna trovata fatta a pezzi in un cassonetto a Bologna - #Pezemo: #donna #trovata #fatta #pezzi - Teresa_La_Vispa : Emma studiava a #Bologna per diventare operatrice socio sanitaria. L'hanno trovata, fatta a pezzi, in un cassonett… - RosesXNatt : Ogni tanto mi dimentico che anni fa ho incontrato Emma Marrone e mi sono fatta fare un autografo. ?? - emma_jonis : RT @giomatrash: ma la vedete la magia fatta dalla regina Rosa? ha trasformato Deddy in una macchina del trash -