Covid Francia, via restrizioni su spostamenti e autocertificazioni (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Segnali di lento ritorno alla normalità in Francia, dove da oggi non sono più in vigore alcune restrizioni decise dal governo per frenare i contagi da Coronavirus. In quella che è la prima di quattro fasi di riapertura del Paese, cade il divieto di spostarsi oltre 10 chilometri dal proprio domicilio senza un motivo valido. Diventa possibile, dunque, muoversi tra le varie regioni francesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

