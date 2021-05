Calcio | Serie A | Torino-Parma 0-0 alla fine del primo tempo

Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - RaiNews : Calcio, serie A: l'Inter campione d'Italia - repubblica : ?? Milano, la polizia interrompe i festeggiamenti in strada per lo scudetto all'Inter - SkySport : Torino-Parma 0-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - sportface2016 : #Supercoppa #SerieC, il programma completo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

SienaFree.it

" Nel posticipo della 3Giornata del Girone di Ritorno del Campionato Sperimentale NazionaleA & B Under 18,: oggi, Lunedì 3 Maggio 2021 sul campo in sintetico "Begato 9" di Genova ...un[?] ...Ancora una volta gli arbitri sott'accusa. Stavolta, ad attaccarli, è Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente del Napoli. La direzione di Fabbri, l'arbitro della sfida col Cagliari , è stata ...Torino, 3 mag. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Torino-Parma, posticipo della 34/a giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino.Il 58enne, opinionista di Roma Tv, non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni pur serie non sarebbero gravi.