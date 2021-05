Broncos – Vic Fangio conferma: “Lock e Bridgewater si contenderanno il ruolo da starter” (Di lunedì 3 maggio 2021) A poche ore dall’inizio del Draft 2021, i Denver Broncos hanno annunciato il colpo Teddy Bridgewater, quarterback in uscita dai Carolina Panthers. Durante il Draft, la franchigia del Colorado, detentrice di 10 chiamate, non ha selezionato nessun quarterback, o avviato delle trade per assicurarsene uno. I candidati per il posto da titolare, in vista della prossima stagione, sembrano dunque essere Drew Lock e Teddy Bridgewater e l’Head Coach Vic Fangio ha già confermato, che i due si contenderanno il ruolo di starter. Lock e Bridgewater per un posto da starter: che ne pensa Vic Fangio? “Ci stiamo lavorando” – ha detto Vic Fangio, a proposito della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) A poche ore dall’inizio del Draft 2021, i Denverhanno annunciato il colpo Teddy, quarterback in uscita dai Carolina Panthers. Durante il Draft, la franchigia del Colorado, detentrice di 10 chiamate, non ha selezionato nessun quarterback, o avviato delle trade per assicurarsene uno. I candidati per il posto da titolare, in vista della prossima stagione, sembrano dunque essere Drewe Teddye l’Head Coach Vicha giàto, che i due siildiper un posto da: che ne pensa Vic? “Ci stiamo lavorando” – ha detto Vic, a proposito della ...

