Basket, Serie A2 2020/2021: Udine batte Scafati, vince anche Monferrato (Di lunedì 3 maggio 2021) Prosegue la seconda fase della stagione regolare della Serie A2 2020/2021 di Basket, con altri due match andati in scena questa sera. Nel girone bianco, utile a delineare la griglia dei playoff, la Apu Old Wild West Udine ha battuto al Givova Scafati con il punteggio di 88-83 al termine di una partita che ha visto i friulani prevalere rimontando nell’ultimo quarto. Protagonista Marco Giuri, che con 22 punti ha guidato i padroni di casa al successo. Scafati prosegue la sua striscia negativa, con sei sconfitte in sette match di seconda fase, mentre Udine si rilancia. Ben altri obiettivi nel girone blu, in cui si lotta per evitare i due posti playout. In tal senso pesantissima la vittoria della Novipiù JB Casale Monferrato, che ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Prosegue la seconda fase della stagione regolare dellaA2di, con altri due match andati in scena questa sera. Nel girone bianco, utile a delineare la griglia dei playoff, la Apu Old Wild Westha battuto al Givovacon il punteggio di 88-83 al termine di una partita che ha visto i friulani prevalere rimontando nell’ultimo quarto. Protagonista Marco Giuri, che con 22 punti ha guidato i padroni di casa al successo.prosegue la sua striscia negativa, con sei sconfitte in sette match di seconda fase, mentresi rilancia. Ben altri obiettivi nel girone blu, in cui si lotta per evitare i due posti playout. In tal senso pesantissima la vittoria della Novipiù JB Casale, che ha ...

telecitynews24 : ??SERIE A2, MONFERRATO-RIETI?? Vittoria sofferta per la @jbmonferrato sulla @npcrieti nella terza giornata del… - sportface2016 : #Basket #SerieA2 Ecco come sono andati i due match di questa sera - MasputPutzu : Basket serie A2, Novipiù Casale – Rieti 86-84. La Jb Monferrato la spunta in volata #basket #rieti #seriea2 #casale… - FirenzeBkBlog : Serie D - Basket Serie D Toscana: colpaccio Sestese in casa di Santo Stefano - TirrenoLivorno : ?? BASKET: SERIE C GOLD. Tempestini, Zeneli e Iardella trascinano la squadra alla vittoria in trasferta a Siena. Bel… -