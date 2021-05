Alvino sul gol annullato a Osimhen: «De Laurentiis ha fatto tutto quello che doveva fare» (Di lunedì 3 maggio 2021) A Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha parlato di Napoli-Cagliari e in particolare delle decisioni arbitrali sul gol annullato a Osimhen. “Il Napoli è stato chiaramente penalizzato dalle decisioni arbitrali. Il gol di Osimhen era assolutamente regolare, ma l’arbitro lo ha annullato e il Var Mazzoleni non ha ritenuto utile richiamarlo. Sono punti che contato, i tifosi sono furiosi. De Laurentiis? Ha fatto tutto quello che doveva fare” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) A Radio Kiss Kiss Napoli Carloha parlato di Napoli-Cagliari e in particolare delle decisioni arbitrali sul gol. “Il Napoli è stato chiaramente penalizzato dalle decisioni arbitrali. Il gol diera assolutamente regolare, ma l’arbitro lo hae il Var Mazzoleni non ha ritenuto utile richiamarlo. Sono punti che contato, i tifosi sono furiosi. De? Hache” L'articolo ilNapolista.

