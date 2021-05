Alberto Matano pronto per il matrimonio | “La gioia di andare” | Foto (Di lunedì 3 maggio 2021) Alberto Matano matrimonio – Solonotizie24Alberto Matano ancora una volta si trova nel mirino dell’attenzione mediatica per via di una Foto condivisa nella sua pagina Instagram attraverso la quale annuncia un matrimonio… mandando in tilt i fan. Possibile che il giornalista e conduttore de La vita in diretta sia prossimo a fare il grande passo? È stato un anno davvero molto intenso per Alberto Matano che ha avuto modo di mettersi in gioco nel programma de La vita in diretta, per il secondo anno, ma come unico conduttore dello show pomeridiano. Il pubblico, infatti, ha apprezzato il lavoro fatto dal giornalista che durante la messa in onda del programma si è circondato da vari volti noti protagonisti della sezione dedicata così ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)– Solonotizie24ancora una volta si trova nel mirino dell’attenzione mediatica per via di unacondivisa nella sua pagina Instagram attraverso la quale annuncia un… mandando in tilt i fan. Possibile che il giornalista e conduttore de La vita in diretta sia prossimo a fare il grande passo? È stato un anno davvero molto intenso perche ha avuto modo di mettersi in gioco nel programma de La vita in diretta, per il secondo anno, ma come unico conduttore dello show pomeridiano. Il pubblico, infatti, ha apprezzato il lavoro fatto dal giornalista che durante la messa in onda del programma si è circondato da vari volti noti protagonisti della sezione dedicata così ...

mississoara : Sto guardando @TvTalk_Rai. Ma quanto è figo Alberto Matano?! - infoitcultura : Alberto Matano lo annuncia così: il giornalista al settimo cielo, gioia infinita - infoitcultura : La vita in diretta, gesto straordinario di Alberto Matano: è successo in diretta - zazoomblog : “Non riesco a non pensarci”. Alba Parietti a ruota libera la confessione da Alberto Matano fa già discutere -… - RedDevil927 : Alberto Matano macrofago. -