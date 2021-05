Thorsby: «Roma? farà la sua partita, vogliamo arrivare a 52 punti» (Di domenica 2 maggio 2021) Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto in vista della Roma: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto in vista della Roma: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Abbiamo ancora cinque partite da disputare e se vogliamo arrivare a 52 punti dobbiamo fare il risultato. La Roma viene da una sconfitta molto brutta e faranno la loro partita, ma anche noi dobbiamo fare la nostra. Siamo in grande forma, abbiamo giocato le ultime cinque o sei partite da squadra e dobbiamo continuare così. L’anno scorso sono stato a Roma, ho visto la città senza turisti per colpa del Covid. Città meravigliosa, ma anche a Genova sto molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Morten, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto in vista della: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Morten, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto in vista della: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Abbiamo ancora cinque partite da disputare e sea 52dobbiamo fare il risultato. Laviene da una sconfitta molto brutta e faranno la loro, ma anche noi dobbiamo fare la nostra. Siamo in grande forma, abbiamo giocato le ultime cinque o sei partite da squadra e dobbiamo continuare così. L’anno scorso sono stato a, ho visto la città senza turisti per colpa del Covid. Città meravigliosa, ma anche a Genova sto molto ...

